Биатлонистка Гербулова не смотрела на уровень соперниц перед индивидуальной гонкой

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Наталья Гербулова не оценивала уровень соперниц перед индивидуальной гонкой на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

Гербулова победила в индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске. Второе и третье места также заняли россиянки - Екатерина Мошкова и Елена Чиркова соответственно.

"Тренировалась, готовилась к этому старту. В биатлоне ты не знаешь, кто как отстреляется, это в лыжах - либо ты сильный, либо нет, а в биатлоне все зависит от стрельбы. Не смотрела на других соперниц перед стартом, я всегда ориентируюсь только на свой уровень подготовки, - рассказала Гербулова. - Гонка очень тяжелая, я бегала такую дистанцию и раньше, но она очень долгая и дается непросто".

"Это мое родное место, я в Академии биатлона уже 4 года, рада, что здесь проходит Универсиада. Красноярск хорошо подготовился к Универсиаде, все тут проходит на высшем уровне. Трасса хорошо подготовлена, бежалось по ней отлично, очень хорошая лыжня, снег. В Красноярске нет высоты, по сравнению с горами, тут немного легче, рельеф не самый сложный", - добавила спортсменка.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.