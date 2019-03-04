Биатлонистка Чиркова рада третьему месту в индивидуальной гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Елена Чиркова рада тому, что завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В индивидуальной гонке на 15 км на Универсиаде в Красноярске победила россиянка Наталья Гербулова. Второе и третье места также заняли россиянки - Екатерина Мошкова и Чиркова соответственно.

"Даже молчу о подготовке, которая была здесь проведена - трасса замечательная, трибуны очень сильно поддерживали. Безумно счастлива быть в тройке, - отметила Чиркова. - После финиша уже думала, что могла бы пройти намного лучше, не допустить того промаха. Но что было сделано, то сделано, так что я рада".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.