Биатлонистка Чиркова посвятила медаль Универсиады родным и болельщикам

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российская биатлонистка Елена Чиркова посвятила бронзовую медаль Всемирных студенческих игр родным и болельщикам. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В индивидуальной гонке на 15 км в понедельник Чиркова выиграла бронзовую медаль, победительницей стала Наталья Гербулова, второе место заняла Екатерина Мошкова.

"Хочу поздравить девочек, мы молодцы, все на пьедестале. Счастлива завоевать медаль здесь, - сказала Чиркова. - Эту медаль я хочу посвятить всем, кто болел за меня, а также всем близким и родным. Мой отец - мастер спорта по биатлону, он вдохновил меня, я с детства хотела стать биатлонисткой".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.