Французская биатлонистка Шаламель гордится участием в Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Французская биатлонистка Марин Шаламель гордится тем, что принимает участие во Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

20-летняя биатлонистка заняла девятое место в индивидуальной гонке на 15 км, допустив пять промахов.

"Я стреляла не очень хорошо, поэтому немного разочарована сегодняшним результатом. Не знаю, почему так вышло, это первая стрельба тут, постараюсь выступить лучше, - сказала спортсменка. - Это не первый большой старт для меня в этом году, до этого я выступала на юниорском чемпионате мира. Но для меня большая гордость принимать участие в Универсиаде, я очень рада быть в Красноярске".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.