Норвежская биатлонистка Хёнси очень довольна трассой Академии биатлона в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Норвежская биатлонистка Силия Фьярестад Хёнси очень довольна трассой Академии биатлона, на которой проходят соревнований Всемирных студенческих игр в Красноярске. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Хёнси заняла 14-е место в индивидуальной гонке на 15 км, победительницей стала россиянка Наталья Гербулова, второе и третье места также заняли россиянки - Екатерина Мошкова и Елена Чиркова соответственно.

"Трасса отличная, просто лучшая, которую я когда-либо видела. Стадион тут тоже прекрасный, мне здесь очень нравится, - отметила норвежская спортсменка. - Что касается уровня соперников, то самые сильные здесь - российские биатлонистки. Они действительно хорошо готовы, быстро бегут и стреляют".

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.