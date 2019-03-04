СМИ: "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести двух футболистов "Бенфики"

ТАСС, 4 марта. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" намерен приобрести у португальской "Бенфики" защитника Рубена Диаша и нападающего Жоау Фелиша. Об этом сообщает "Газета. Ru" со ссылкой на британскую газету Daily Mail.

По данным источника, "Манчестер Юнайтед" может предложить португальскому клубу €180 млн за обоих игроков.

Отмечается, что 21-летний Диаш также попал в сферу интересов немецкого "Байера", французского ПСЖ и итальянского "Ювентуса".

В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает четвертое место, набрав 58 очков после 29 матчей.