Климов, Васильев и Назаров выступят на последних этапах Кубка мира по прыжкам на лыжах

ЗЕФЕЛЬД /Австрия/, 4 марта. /ТАСС/. Российские прыгуны на лыжах с трамплина Евгений Климов, Дмитрий Васильев, Михаил Назаров и Максим Сергеев выступят на заключительных в сезоне этапах Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России Евгений Плехов.

В календаре Кубка мира нынешнего сезона осталось пять стартов, четыре из которых пройдут в Норвегии: в Осло, Лиллехаммере, Тронхейме и Викерсунде. Заключительный этап примет словенская Планица.

"На полетные этапы состав отобран, в него вошли Климов, Назаров, Васильев и Сергеев, - сказал Плехов. - Назаров на чемпионате мира в Зефельде не стартовал, но он проявил себя на этапах Континентального кубка".

В общем зачете Кубка мира лучшим из россиян является Климов - 13-е место. В нынешнем сезоне он стал первым в истории российских прыжков на лыжах победителем этапа Кубка мира.

На завершившемся в воскресенье чемпионате мира в австрийском Зефельде российская сборная не сумела выполнить поставленные перед ней задачи: ни одному из спортсменов не удалось в личных соревнованиях войти в десятку сильнейших.