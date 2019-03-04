Французскому биатлонисту Котте-Пунье было психологически тяжело в гонке на 20 км

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Французскому биатлонисту Феликсу Котте-Пунье психологически было сложно бежать в индивидуальной гонке на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Котте-Пунье стал третьим в индивидуальной гонке на 20 км, первое место занял россиянин Никита Поршнев, вторым стал его соотечественник Эдуард Латыпов.

"Это моя первая гонка на такую дистанцию, поэтому мне было непросто в психологическом плане, не знал, смогу ли пробежать ее до конца. Первая гонка на 20 км - это была сложная задача для меня. Но я очень восхищен тем, что смог взять медаль. Российские биатлонисты - очень сильные, а вот остальные спортсмены - моего уровня", - сказал спортсмен.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.