Стадион ЧМ-2022 "Аль-Вакра" планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне 2019 года

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Стадион чемпионата мира 2022 года по футболу "Аль-Вакра" планируется ввести в эксплуатацию в мае-июне 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе оргкомитета чемпионата мира, который состоится в Катаре.

Ранее в пресс-службе оргкомитета сообщили ТАСС, что комиссия Международной федерации футбола осталась довольна строительством стадиона "Аль-Вакра". Арена, по задумке дизайнеров, будет выполнена в стиле традиционной арабской лодки, вместимость составит 40 тыс. зрителей.

"Стадион "Аль-Вакра" практически готов. Ввод в эксплуатацию запланирован на май-июнь 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. На данный момент введен в эксплуатацию один - арена "Халифа" в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.