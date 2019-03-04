Футболист турецкого клуба пронес на поле лезвие и порезал соперников

ТАСС, 4 марта. Турецкий футболист "Амедспора" Мансур Чалар пронес бритвенное лезвие на матч против "Сакарьяспор" и напал на соперников. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Yeni Safak.

Футболист спрятал лезвие в руке и после приветственного рукопожатия перед матчем начал резать соперников.

На видео, которое распространилось в интернете, видно, как спортсмен несколько раз наносит удары ладонью. Футболисты "Сакарьяспора" не сразу обнаружили ранения, но уже после матча опубликовали фотографии порезов.

Руководство "Амедспора" заявило в Twitter, что их футболист не совершал подобного поступка и обвинило в клевете всех, кто распространяет "грязные слухи" о Чаларе.

Встреча команд завершилась со счетом 1:1.