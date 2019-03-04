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Лавров: Россия готова делиться опытом с организаторами чемпионата мира по футболу в Катаре

Министр иностранных дел РФ отметил, что соответствующие структуры двух государств поддерживают плотные контакты

ДОХА, 4 марта. /ТАСС/. Россия поделится советами с Катаром, как наилучшим образом провести чемпионат мира по футболу. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Наши страны сотрудничают и в спортивной сфере, - отметил глава МИД РФ. - После успешного проведения чемпионата мира по футболу в России следующий чемпионат состоится в Катаре в 2022 году, и мы отметили, что соответствующие структуры двух государств поддерживают плотные контакты. Мы будем готовы делиться нашим опытом и советовать нашим катарским друзьям, как лучше подойти к проведению мирового первенства с учетом тех решений, которые принимались и оправдали себя во время подготовки чемпионата мира в России".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКатарРоссия
Футбол в России
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