Лавров: Россия готова делиться опытом с организаторами чемпионата мира по футболу в Катаре

ДОХА, 4 марта. /ТАСС/. Россия поделится советами с Катаром, как наилучшим образом провести чемпионат мира по футболу. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с заместителем премьер-министра, главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Наши страны сотрудничают и в спортивной сфере, - отметил глава МИД РФ. - После успешного проведения чемпионата мира по футболу в России следующий чемпионат состоится в Катаре в 2022 году, и мы отметили, что соответствующие структуры двух государств поддерживают плотные контакты. Мы будем готовы делиться нашим опытом и советовать нашим катарским друзьям, как лучше подойти к проведению мирового первенства с учетом тех решений, которые принимались и оправдали себя во время подготовки чемпионата мира в России".