Биатлонист Латыпов рассказал, что оставил все силы в индивидуальной гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Эдуард Латыпов оставил все силы в индивидуальной гонке на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Латыпов стал вторым в индивидуальной гонке на 20 км на Универсиаде, допустив два промаха на огневых рубежах. Первое место занял россиянин Никита Поршнев, третье - француз Феликс Котте-Пунье.

"Сегодня выложился на полную. Мне говорили, что я вышел лидером с четвертого рубежа, но я знал, что есть сильные соперники позади меня. Старался каждый метр дистанции отработать на полную. Чуть-чуть не хватило, но вряд ли я где-то мог добавить, оставил все силы на дистанции", - добавил спортсмен.

"Организация тут на высоком уровне, сегодня была очень дружная атмосфера, много болельщиков, которые болели за все страны. Все подбадривали друг друга на дистанции, это вдохновляло бежать еще быстрее. Была красивая борьба до последнего момента, до последнего рубежа было неясно, кто станет победителем", - добавил Латыпов.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.