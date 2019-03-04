{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Китайский шорт-трекист Ань Кай победил на дистанции 1500 м на Универсиаде

Вторым стал француз Квентин Феркок, третьим - японец Киити Сигехиро
Ань Кай Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Ань Кай
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Китайский шорт-трекист Ань Кай завоевал золото на дистанции 1500 м на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 34,350 секунды. Вторым стал француз Квентин Феркок (отставание - 1,110 секунды), третьим - японец Киити Сигехиро (+1,708). Россиянин Сергей Милованов не сумел квалифицироваться в финал А.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с девятью золотыми, девятью серебряными и восемью бронзовыми медалями. На втором месте располагается команда Австрии (2-0-0), на третьем - сборная Швейцарии (1-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия910827
2Австрия2002
3Швейцария1214
4Китай1102
5Финляндия1012
5Канада1012
7Белоруссия1001
7Южная Корея1001
9Франция0224
10Чехия0101
10Норвегия0101
12Япония0022
13Казахстан0011
13Швеция0011
Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Горланов: спортивное ориентирование заслуживает постоянного места в программе Универсиад
Данный вид спорта дебютировал в программе Игр в Красноярске
Читать полностью