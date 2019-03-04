Китайский шорт-трекист Ань Кай победил на дистанции 1500 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Китайский шорт-трекист Ань Кай завоевал золото на дистанции 1500 м на Универсиаде в Красноярске.

Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 34,350 секунды. Вторым стал француз Квентин Феркок (отставание - 1,110 секунды), третьим - японец Киити Сигехиро (+1,708). Россиянин Сергей Милованов не сумел квалифицироваться в финал А.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с девятью золотыми, девятью серебряными и восемью бронзовыми медалями. На втором месте располагается команда Австрии (2-0-0), на третьем - сборная Швейцарии (1-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.