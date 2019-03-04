Китайский шорт-трекист Ань Кай победил на дистанции 1500 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Китайский шорт-трекист Ань Кай завоевал золото на дистанции 1500 м на Универсиаде в Красноярске.
Спортсмен преодолел дистанцию за 2 минуты 34,350 секунды. Вторым стал француз Квентин Феркок (отставание - 1,110 секунды), третьим - японец Киити Сигехиро (+1,708). Россиянин Сергей Милованов не сумел квалифицироваться в финал А.
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место с девятью золотыми, девятью серебряными и восемью бронзовыми медалями. На втором месте располагается команда Австрии (2-0-0), на третьем - сборная Швейцарии (1-2-1).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|9
|10
|8
|27
|2
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|3
|Швейцария
|1
|2
|1
|4
|4
|Китай
|1
|1
|0
|2
|5
|Финляндия
|1
|0
|1
|2
|5
|Канада
|1
|0
|1
|2
|7
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|7
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|9
|Франция
|0
|2
|2
|4
|10
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|10
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|12
|Япония
|0
|0
|2
|2
|13
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|13
|Швеция
|0
|0
|1
|1