Биатлонист Петров высоко оценивает уровень соперников на Универсиаде в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Алексей Петров считает высоким уровень соперников на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Об этом спортсмен рассказал журналистам.

Петров занял восьмое место в индивидуальной гонке на 20 км, допустив три промаха. Россиянин Никита Поршнев победил в гонке, второе место занял Эдуард Латыпов, третье - француз Феликс Котте-Пунье.

"Сегодня хорошая погода, но при такой погоде скольжение чуть хуже, чем в минусовую температуру. Гонка для меня прошла волнительно, это был мой первый международный опыт, и первые два рубежа стрелять было волнительно, но в целом я доволен, для опыта я выступил удачно, - сказал Петров. - Соперников оцениваю высоко, какое-то время вот француз лидировал. На свои шансы смотрю реалистично - могу конкурировать со всеми, кто тут участвует".

Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.