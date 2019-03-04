Егоров признал ошибочным удаление футболиста "Локомотива" Денисова в матче РПЛ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров подтвердил, что арбитр в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" ошибочно принял решение удалить полузащитника московской команды Игоря Денисова. Об этом он сообщил на пресс-конференции РПЛ по итогам 18-го тура.

В субботу "Локомотив" сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 2:2 в домашнем матче. На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку капитану "Локомотива" Игорю Денисову вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева, карточка стала для Денисова второй, он был удален с поля.

"Вели борьбу три игрока: два - "Локомотива", один - "Крыльев Советов", арбитр оценивал единоборство Денисова с игроком "Крыльев", - сказал Егоров. - В единоборстве, по нашему мнению, не было фола, поэтому штрафной был назначен ошибочно".