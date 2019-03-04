Шорт-трекистка Ефременкова считает, что не победила на Универсиаде из-за неверной тактики

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Неверная тактика помешала российской шорт-трекистке Екатерине Ефременковой побороться за золото в забеге на 1500 м на XXIX Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. Об этом спортсменка заявила журналистам.

В понедельник Ефременкова стала третьей в финальном забеге на 1500 м, показав результат 2 минуты 38,581 секунды. Победила двукратная олимпийская чемпионка из Южной Кореи Ким А Ран (2.38,363), второй стала француженка Орель Монвуазен (2.38,426).

"Я не очень довольна третьим местом, потому что каждый из нас приезжает сюда за золотом. Немного не получилось в финале, думаю, тактически проиграла. Командной тактики у нас не было, каждый бежал сам за себя, просто я начала очень поздно обгонять. Лед достаточно "каткий", тяжеловато проталкиваться", - сказала Ефременкова.

Соревнования шорт-трекистов на Универсиаде завершатся 6 марта, 8 марта в Софии стартует чемпионат мира. "Я побегу в Красноярске все дистанции, в том числе эстафету. Надеюсь, у всей команды останутся силы на чемпионат мира", - сказала Ефременкова.

Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.