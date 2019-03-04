Россиянин Киселев выложился до конца ради первого золота Универсиады в ориентировании

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Владислав Киселев признался, что отдал все силы, чтобы завоевать первое в истории Универсиад золото в спортивном ориентировании на лыжах. Об этом спортсмен рассказал журналистам после победы в спринте.

Спортивное ориентирование дебютировало в программе Универсиады, первыми на дистанцию в спринте вышли мужчины. В числе участников, помимо зарекомендовавших себя в этом виде спорта россиян и представителей скандинавских стран, оказались японцы, кыргызстанцы и даже монгольские лыжники. Первым чемпионом Универсиады в ориентировании стал российский спортсмен Владислав Киселев.

"У меня было немало стартов международного уровня, но сегодня мне пришлось тяжело - были недочеты в заходах на контрольные пункты. На чемпионатах мира и Европы есть красная группа, стартующая в конце, а тут я был в середине стартового протокола", - рассказал Киселев.

"Я выложился максимально, насколько мог. В нашем виде спорта нужно уметь максимально быстро мыслить на скорости в условиях анаэробного порога. В лыжных гонках можно очистить разум, разложить дистанцию и бежать. А тут надо подтормаживать, чтобы мозг мог работать", - отметил чемпион Универсиады.

Золото Киселева стало для сборной России девятым на Всемирных студенческих играх в Красноярске. Игры завершатся 12 марта.