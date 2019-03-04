Россиянка Вяткина завоевала серебро в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Россиянка Мария Вяткина заняла второе место в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.
Победительницей стала представительница Финляндии Лииза Майя Ненонен, показавшая результат 14 минут 4 секунды. Третье место заняла ее соотечественница Мирка Маарит Суутари (отставание - 37 секунд), Вяткина отстала от победительницы на 21 секунду. Россиянка Александра Русакова заняла пятое место (+0.43), Мария Петрушко - восьмое (+0.57), Дарья Шупикова - девятое (+1.00), Дарья Кузьминых - 15-е (+1.22), Вероника Калинина - 21-е (+2.01).
Ранее чемпионом Универсиады в спортивном ориентировании на лыжах стал россиянин Владислав Киселев, его соотечественник Сергей Горланов завоевал бронзу.
Спортивное ориентирование на лыжах представлено впервые в истории Всемирных студенческих игр. Это вид программы является дополнительным и включен по предложению оргкомитета России по подготовке и проведению Универсиады.
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав девять золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых наград. На втором месте располагается команда Австрии (2-0-0), на третьем - сборная Швейцарии (1-2-1).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|9
|10
|8
|27
|2
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|3
|Швейцария
|1
|2
|1
|4
|4
|Китай
|1
|1
|0
|2
|5
|Финляндия
|1
|0
|1
|2
|5
|Канада
|1
|0
|1
|2
|7
|Белоруссия
|1
|0
|0
|1
|7
|Южная Корея
|1
|0
|0
|1
|9
|Франция
|0
|2
|2
|4
|10
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|10
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|12
|Япония
|0
|0
|2
|2
|13
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|13
|Швеция
|0
|0
|1
|1