Россиянка Вяткина завоевала серебро в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Россиянка Мария Вяткина заняла второе место в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске.

Победительницей стала представительница Финляндии Лииза Майя Ненонен, показавшая результат 14 минут 4 секунды. Третье место заняла ее соотечественница Мирка Маарит Суутари (отставание - 37 секунд), Вяткина отстала от победительницы на 21 секунду. Россиянка Александра Русакова заняла пятое место (+0.43), Мария Петрушко - восьмое (+0.57), Дарья Шупикова - девятое (+1.00), Дарья Кузьминых - 15-е (+1.22), Вероника Калинина - 21-е (+2.01).

Ранее чемпионом Универсиады в спортивном ориентировании на лыжах стал россиянин Владислав Киселев, его соотечественник Сергей Горланов завоевал бронзу.

Спортивное ориентирование на лыжах представлено впервые в истории Всемирных студенческих игр. Это вид программы является дополнительным и включен по предложению оргкомитета России по подготовке и проведению Универсиады.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав девять золотых, 10 серебряных и восемь бронзовых наград. На втором месте располагается команда Австрии (2-0-0), на третьем - сборная Швейцарии (1-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.