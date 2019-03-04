Горланов: спортивное ориентирование заслуживает постоянного места в программе Универсиад

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Спортивное ориентирование на лыжах должно занять постоянное место в программе Всемирных студенческих игр. Таким мнением с ТАСС поделился один из лидеров сборной России в этом виде спорта Сергей Горланов.

Спортивное ориентирование в Красноярске дебютировало в программе Универсиад. Горланов в понедельник занял третье место в спринте, золото завоевал россиянин Владислав Киселев.

"Я всегда рад высокому месту. Отлично себе сегодня поставить не могу - Владислав Киселев меня обошел, но оценку хорошо я заслужил. Для дебюта достаточно", - рассказал 22-летний Горланов.

"Уверен, что наш вид спорта заслужил получить постоянную прописку в программе Студенческих игр: это круто, это зрелищно, это динамично и интересно, это комбинация физики, техники и психологии. Здорово, что спортивное ориентирование дебютировало именно в Красноярске, в России, здесь проводились и проводятся одни из лучших турниров в нашем виде спорта. Здесь классная атмосфера, отличный рельеф, здесь развиваются хорошие скорости", - подчеркнул Горланов.

5 марта на Универсиаде в Красноярске в спортивном ориентировании пройдут женская и мужская гонки преследования.