Тихонов обратился в палату по разрешению споров РФС с жалобой на "Крылья Советов"

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бывший главный тренер самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Андрей Тихонов обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) в связи с невыплатой компенсации за расторжение контракта. Об этом ТАСС сообщил глава палаты Виктор Березов.

"Мы получили обращение Андрея Тихонова в отношении футбольного клуба "Крылья Советов" относительно невыплаты компенсации за досрочное расторжение контракта. Заявление будет рассмотрено в течение 30 дней, согласно нормам регламента. Если стороны смогут урегулировать вопрос в течение данного времени, то рассмотрения дела не состоится", - сказал Березов.

Тихонов возглавил "Крылья Советов" летом 2017 года. Под его руководством самарская команда вышла в Российскую премьер-лигу, в мае 2018 года клуб продлил контракт с Тихоновым, однако в связи с неудовлетворительными результатами в октябре его сменил Миодраг Божович. В бытность игроком Тихонов выступал за "Крылья Советов" (2000-2004, 2008).