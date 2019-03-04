ФК "Крылья Советов" выплатит компенсацию Тихонову до конца марта

МОСКВА, 4 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Крылья Советов" намерен выплатить компенсацию бывшему главному тренеру команды Андрею Тихонову до конца марта. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Ранее Тихонов обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза в связи с невыплатой компенсации за расторжение контракта.

"Компенсация будет выплачена до конца марта. У нас есть понимание по этому поводу с тренером", - сказал Шашков.

Тихонов возглавил "Крылья Советов" летом 2017 года. Под его руководством самарская команда вышла в Российскую премьер-лигу, в мае 2018 года клуб продлил контракт с Тихоновым, однако в связи с неудовлетворительными результатами в октябре его сменил Миодраг Божович. В бытность игроком Тихонов выступал за "Крылья Советов" (2000-2004, 2008).