"Барселона" расторгла контракт с футболистом Сампером

ТАСС, 4 марта. Футбольный клуб "Барселона" объявил о расторжении контракта с полузащитником Серхи Сампером. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу испанского клуба.

"Клуб хотел бы выразить благодарность Серхи Самперу за его преданность команде. "Барселона" желает Самперу успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

24-летний футболист является воспитанником "Барселоны". В составе клуба Сампер становился чемпионом Испании (2014/15), обладателем Кубка (2014/15 и 2015/16) и Суперкубка (2016) Испании, победителем Лиги чемпионов (2014/2015).

За "Барселону" Сампер сыграл 13 матчей и отдал две голевые передачи. Также футболист на правах аренды выступал за "Гранаду" (2016/17) и "Лас-Пальмас" (2017/2018).

"Барселона" проведет для игрока прощальную пресс- конференцию, которая состоится во вторник. Ранее портал Football Espana сообщал, что Сампер станет игроком японского клуба "Виссел Кобе".