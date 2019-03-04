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Фигуристка Косторная пропустит чемпионат мира среди юниоров из-за травмы

На турнире в Загребе ее заменит Ксения Синицына
Алена Косторная Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 4 марта. Российская фигуристка Алена Косторная пропустит чемпионат мира среди юниоров по медицинским показаниям. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Косторную, тренирующуюся в группе Этери Тутберидзе, заменит Ксения Синицына, которая являлась первой запасной. В женском разряде Россию на мировом первенстве будут представлять Александра Трусова, Анна Щербакова и Синицина.

15-летняя Косторная является серебряным призером мирового первенства среди юниоров 2018 года и победительницей прошедшего финала юниорского Гран-при, также в ее активе две бронзовые награды чемпионата России (2018, 2019). Помимо этого, фигуристка является победительницей финала Кубка России среди юниоров.

Чемпионат мира среди юниоров пройдет в Загребе 6-10 марта.

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