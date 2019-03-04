Хоккеист "Барыса" Петерссон признан лучшим нападающим КХЛ в феврале

В десяти матчах месяца Петерссон набрал 12 очков (6 шайб + 6 результативных передач), дважды заброшенная им шайба становилась победной. "Барыс" одержал победы в семи играх и занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Суммарный показатель полезности шведа составил +9.

Лучшим защитником февраля стал игрок ярославского "Локомотива" Стаффан Кронвалль. Швед не завершил ни один из матчей месяца с отрицательным показателем полезности. "Локомотив" победил в пяти матчах из девяти, в игре против минского "Динамо" (3:0) гол Кронвалля стал победным. Всего за месяц защитник набрал 6 (3+3) очков.

Хоккеист "Адмирала" Антон Красоткин признан лучшим вратарем месяца. Владивостокский клуб провел восемь матчей, в пяти из которых выиграл, в четырех - не пропустил. Россиянин отразил 95,24% бросков и отметился сухой серией, длившейся 153 минуты 12 секунд.

Лучшим новичком стал голкипер "Локомотива" Илья Коновалов, одержавший с клубом четыре победы в семи матчах. Россиянин отразил 90,48% бросков, также на его счету одна игра на ноль. По итогам регулярного чемпионата 20-летний голкипер с десятью матчами на ноль стал третьим в лиге по данному показателю.