Тренер сборной России по пляжному футболу Лихачев приостановил работу в "Спартаке"

ТАСС, 4 марта. Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев приостановил работу на аналогичной должности в московском "Спартаке", чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В этом году сборная России примет участие в двух крупных турнирах - вторых Европейских играх, которые состоятся в Минске с 14 по 30 июня, и мировом первенстве в Парагвае. Также российской команде предстоят матчи в рамках Евролиги.

"Это было взвешенное и продуманное решение, принял его я уже давно, - сказал Лихачев. - Как только стал известен план и календарь событий на 2019 год, связанный со сборной России, я понял, что совмещать две должности в предстоящем сезоне будет невозможно. В Москве на прошлой неделе проводился клубный чемпионат мира, поэтому мы со "Спартаком" договорились, что озвучим эту новость сразу после окончания турнира".

Лихачев стал главным тренером "Спартака" в ноябре 2017 года. Вместе с командой специалист завоевал первые в ее истории медали чемпионата России - бронзовые в сезоне-2018. В Кубке России - 2018 и на клубном чемпионате мира - 2019 москвичи останавливались в шаге от призовой тройки.

Лихачев является одним из самых титулованных тренеров мирового пляжного футбола. В качестве наставника сборной России 40-летний специалист становился двукратным победителем чемпионата мира, пять раз выигрывал Евролигу, дважды становился обладателем Кубка Европы и трижды - Межконтинентального кубка.