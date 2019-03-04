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Хоккеистка Дюпина: россиянки лишь на первый взгляд легко обыграли японок на Универсиаде

Сборная России выиграла со счетом 8:1
Евгения Дюпина (слева) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Дюпина (слева)
© Сергей Бобылев/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Японские хоккеистки оказали россиянкам достойное сопротивление на Универсиаде, хотя победа и может показаться болельщикам легкой. Таким мнением с журналистами поделилась нападающая сборной России Евгения Дюпина, автор одной из восьми шайб, заброшенных в ворота соперниц.

В понедельник сборная России обыграла японок со счетом 8:1 в третьем матче зимней Универсиады. В составе сборной России шайбы забросили Нина Пирогова (5-я и 38-я минуты), Елена Дергачева (8), Дюпина (14), Ландыш Фаляхова (24), Валерия Павлова (41), Оксана Братищева (54) и Надежда Морозова (60).

"Была только видимость легкости, японки - сильный соперник, и мы рады нашей победе, - рассказала Дюпина. - Они быстрые, и в этом их сила. Но мы были как следует настроены на самоотдачу, реализовывали больше моментов", - рассказала хоккеистка.

"Теперь готовимся ко встрече с американками. Не могу сказать, что это какой-то по особенному принципиальный для нас соперник, мы настраиваемся на всех одинаково", - отметила Дюпина.

Матч со сборной США россиянки проведут 6 марта.

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