Хоккеистка Дюпина: россиянки лишь на первый взгляд легко обыграли японок на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 4 марта. /ТАСС/. Японские хоккеистки оказали россиянкам достойное сопротивление на Универсиаде, хотя победа и может показаться болельщикам легкой. Таким мнением с журналистами поделилась нападающая сборной России Евгения Дюпина, автор одной из восьми шайб, заброшенных в ворота соперниц.

В понедельник сборная России обыграла японок со счетом 8:1 в третьем матче зимней Универсиады. В составе сборной России шайбы забросили Нина Пирогова (5-я и 38-я минуты), Елена Дергачева (8), Дюпина (14), Ландыш Фаляхова (24), Валерия Павлова (41), Оксана Братищева (54) и Надежда Морозова (60).

"Была только видимость легкости, японки - сильный соперник, и мы рады нашей победе, - рассказала Дюпина. - Они быстрые, и в этом их сила. Но мы были как следует настроены на самоотдачу, реализовывали больше моментов", - рассказала хоккеистка.

"Теперь готовимся ко встрече с американками. Не могу сказать, что это какой-то по особенному принципиальный для нас соперник, мы настраиваемся на всех одинаково", - отметила Дюпина.

Матч со сборной США россиянки проведут 6 марта.