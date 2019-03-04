Власти ХМАО намерены разобраться в причинах поражения "Югры" в 1/8 финала плей-офф ВХЛ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены детально разобраться в причинах поражения клуба "Югра" (Ханты-Мансийск) в серии 1/8 финала Кубка Петрова первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Возлагать ответственность за результат только на главного тренера неверно, сообщил ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

Клуб "Югра" решением совета директоров Континентальной хоккейной лиги был исключен на основании результатов спортивно-экономического рейтинга сезона-2017/2018 и переведен в ВХЛ. В понедельник "Югра" на выезде со счетом 2:4 проиграла в третьем матче 1/8 финала Кубка Петрова "Сарыарке" (Казахстан, Караганда) и уступила в серии до трех побед - 0-3, завершив выступление в нынешнем сезоне.

"Выигрывает команда, проигрывает тренер. Как бы то ни было, выводы будут сделаны. А какие - посмотрим", - сказал Артамонов.

Он отметил, что власти намерены разобраться в ситуации. "Это процесс, поскольку в 2018 году команду только собрали буквально перед самым сезоном. Здесь возлагать всю ответственность только на тренера неправильно", - подчеркнул Артамонов, добавив, что не планируется увольнять главного тренера Алексея Ждахина.

В регулярном чемпионате ВХЛ "Югра" заняла седьмое место, набрав 75 очков в 28 матчах.