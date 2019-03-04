ЦСКА вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 4 марта. /ТАСС/. Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19 ЦСКА в гостях обыграл подольский "Витязь" со счетом 3:1 в четвертом матче серии первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина. Встреча прошла в Подольске.

"Автомобилист" впервые в истории вышел во второй раунд плей-офф КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Михаил Григоренко (4-я и 40-я минуты) и Кирилл Капризов (10). У проигравших отличился Артем Швец-Роговой (25). Григоренко набрал очки в шестом матче подряд (6 голов + 3 передачи), Капризов - в пятом (1+5). "Витязь" не может обыграть ЦСКА на протяжении пяти матчей.

Счет в серии до четырех побед стал 4-0 в пользу ЦСКА. Армейцы сыграют во втором раунде в седьмой раз. Преодолеть второй раунд клубу удавалось трижды. В сезоне-2014/15 ЦСКА дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в сезонах-2015/16 и 2017/18 - до финала.

Ранее во второй раунд Кубка Гагарина прошли омский "Авангард", обыгравший казанский "Ак Барс" (4-0), и екатеринбургский "Автомобилист", победивший челябинский "Трактор" (4-0).

Пары соперников в 1/4 финала определятся позднее.