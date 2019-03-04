СКА сравнял счет в серии первого раунда плей-офф КХЛ со "Спартаком"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА в гостях обыграл московский "Спартак" со счетом 3:2 в овертайме в четвертом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Наиль Якупов (26-я минута), Василий Токранов (50) и Давид Рундблад (65), у проигравших отличились Евгений Кулик (56) и Энвер Лисин (56). Спартаковцы проигрывали со счетом 0:2, но сумели сравнять счет, забросив за четыре минуты до конца основного времени две шайбы с разницей в 21 секунду. Перед началом встречи олимпийский чемпион - 1992, бывший хоккеист красно-белых Виталий Прохоров и двукратный чемпион СССР в составе футбольного "Спартака" Александр Мостовой произвели символическое вбрасывание. Матч стал 300-м в КХЛ для защитника Евгения Кулика и 500-м для латвийского форварда Мартиньша Карсумса, выступающих за "Спартак".

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Петербуржцам удалось сравнять счет в серии, проиграв первые два матча на своей площадке.

СКА продлил победную серию в гостевых матчах против "Спартака". В последний раз красно-белые одерживали победу 30 ноября 2012 года (6:1). Ранее в рамках Кубка Гагарина команды встречались дважды. Оба раза серии прошли в первом раунде - в сезоне-2008/09 "Спартак" выиграл со счетом 3-0, в сезоне-2010/11 - проиграл со счетом 0-4.

"Спартак" играет в плей-офф КХЛ в пятый раз. Преодолеть стадию первого раунда красно-белые смогли дважды (2008/09, 2009/10). СКА участвует в 11-м розыгрыше Кубка Гагарина, во второй раунд клуб выходил восемь раз. СКА является двукратным обладателем трофея (2014/15, 2016/17).

Следующий матч пройдет 6 марта в Санкт-Петербурге.