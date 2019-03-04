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НХЛ

Вратарь "Вегаса" Флери стал первой звездой недели в НХЛ

Голкипер одержал три победы в трех матчах, сделав два шатаута

ТАСС, 4 марта. Голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Флери на прошедшей неделе одержал три победы в трех матчах, сделав два шатаута. Процент отраженных 34-летним канадцем бросков составил 98,7%.

Второй звездой недели стал американский форвард "Виннипега" Блейк Уилер, набравший 8 очков (5 шайб + 3 передачи) в трех встречах. В матче с "Коламбусом" Уилер забросил четыре шайбы.

Форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби был признан третьей звездой недели. 31-летний канадец отметился тремя шайбами и пятью результативными передачами в трех встречах.

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