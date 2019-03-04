Семь комплектов наград будет разыграно в третий день Универсиады в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Семь комплектов наград будет разыграно в Красноярске в третий соревновательный день XXIX Всемирной зимней Универсиады. Также во вторник стартует одно из ключевых мероприятий Студенческих игр - конференция Международной федерации университетского спорта (FISU), в которой примут участие около 300 делегатов из Европы, Азии и Африки, включая представителей национальных федераций студенческого спорта.

Научная программа конференции продлится два дня, она будет включать панельную дискуссию и пленарные заседания, посвященные инновациям спорта и наследию Студенческих игр. В заключительный день конференции ее участники посетят соревнования и различные мероприятия Универсиады в Красноярске. Спортсмены же разыграют медали в четырех дисциплинах - в горнолыжном фан-парке "Бобровый лог" определятся победители в комбинации у мужчин. Сборную России в этом виде представят Иван Кузнецов, Никита Алешин, Симон Ефимов, Денис Воробьев, Антон Енджиевский и Алексей Коньков.

Сноубордисты в кластере "Сопка" разыграют медали в параллельном гигантском слаломе у мужчин и женщин. За сборную выступят Милена Быкова, Мария Валова, Наталья Соболева и Елизавета Салихова, а также Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев, Владислав Шкурихин и Валерий Колегов. В комплексе "Радуга" в спортивном ориентировании на лыжах, дебютировавшем в программе Студенческих игр, определятся победители в женской и мужской гонках преследования. Первым чемпионом Универсиады в этом виде стал Владислав Киселев.

Шорт-трекисты на арене "Север" выявят сильнейших на дистанциях 500 м у мужчин и женщин. Сборную России в этом виде спорта представляют титулованные Софья Просвирнова (многократный призер чемпионатов мира и Европы, участница Олимпийских игр - 2018), Екатерина Ефременкова (чемпионка Европы), Эмина Малагич (двукратная чемпионка Европы) и другие спортсмены.

На "Платинум-Арене" пройдут первые официальные тренировки фигуристов. Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина российские керлингистки сыграют с кореянками и командой Швейцарии, мужская сборная - с канадцами. Женская команда России по бенди на стадионе "Енисей" встретится со сборной США. Хоккеисты проведут матч с американцами на "Кристалл- Арене".

По итогам двух дней сборная России занимает первое место в общекомандном зачете, завоевав 29 наград - 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Вторую строчку делят команды Австрии и Белоруссии, имеющие в активе по две золотые медали. Универсиада завершится 12 марта.