Митчелл и Симмонс стали лучшими по итогам 20-й игровой недели в НБА

ТАСС, 5 марта. Разыгрывающий "Юты" Донован Митчелл (Западная конференция) и защитник "Филадельфии" Бен Симмонс (Восточная конференция) названы лучшими игроками 20-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В трех матчах "Юты", все из которых стали победными, Митчелл набирал в среднем за игру 34 очка, делал 5 передач и совершал 5 подборов. Симмонс в трех встречах (две победы) набирал в среднем за игру 16,7 очка, совершал 13,3 подбора и делал 8 передач.

Благодаря таким результатам "Юта" смогла закрепиться в восьмерке сильнейших в Западной конференции, расположившись на шестом месте. "Филадельфия" идет четвертой в турнирной таблице Восточной конференции.

Митчелл во второй раз в этом сезоне признан лучшим по итогам недели. У Симмонса номинация стала первой в регулярном чемпионате. В прошлый раз лучшими были названы Боян Богданович ("Индиана") и Пол Джордж ("Оклахома").