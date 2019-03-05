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НБА

Митчелл и Симмонс стали лучшими по итогам 20-й игровой недели в НБА

Митчелл набирал в среднем за игру 34 очка, 5 передач и 5 подборов, на счету Симмонса - 16,7 очка, 13,3 подбора и 8 передач
Бен Симмонс AP Photo/Matt Slocum
Описание
Бен Симмонс
© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 5 марта. Разыгрывающий "Юты" Донован Митчелл (Западная конференция) и защитник "Филадельфии" Бен Симмонс (Восточная конференция) названы лучшими игроками 20-й недели регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом сообщает пресс- служба лиги.

В трех матчах "Юты", все из которых стали победными, Митчелл набирал в среднем за игру 34 очка, делал 5 передач и совершал 5 подборов. Симмонс в трех встречах (две победы) набирал в среднем за игру 16,7 очка, совершал 13,3 подбора и делал 8 передач.

Благодаря таким результатам "Юта" смогла закрепиться в восьмерке сильнейших в Западной конференции, расположившись на шестом месте. "Филадельфия" идет четвертой в турнирной таблице Восточной конференции.

Митчелл во второй раз в этом сезоне признан лучшим по итогам недели. У Симмонса номинация стала первой в регулярном чемпионате. В прошлый раз лучшими были названы Боян Богданович ("Индиана") и Пол Джордж ("Оклахома").

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