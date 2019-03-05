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Футбол в России

Футболист "Зенита" Азмун признан лучшим игроком 18-го тура чемпионата России

Иранский форвард отметился победным голом в ворота "Урала"
Сердар Азмун Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС
Описание
Сердар Азмун
© Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун признан лучшим игроком 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ".

В субботу "Зенит" со счетом 1:0 обыграл "Урал" в домашнем матче 18-го тура РПЛ. Азмун забил единственный гол.

24-летний игрок набрал 16 393 голоса. Второе место по итогам совместного голосования РПЛ, "Матч Премьер" и "Матч ТВ" занял защитник московского "Локомотива" Антон Миранчук (5 499 голосов). Третьим стал защитник столичного "Спартака" Айртон (4 095).

"Зенит" возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 37 очками в активе. Второе место занимает "Краснодар" (34 очка), третье - ЦСКА (30).

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