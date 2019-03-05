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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Сноубордистка Быкова стала второй в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде

Победу одержала Чжон Хэ-Рим из Южной Кореи, третье место заняла россиянка Наталья Соболева
Милена Быкова Пресс-служба Универсиады
Описание
Милена Быкова
© Пресс-служба Универсиады

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Милена Быкова заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

В финальном заезде россиянка проиграла Чжон Хэ-Рим из Южной Кореи. В заезде за третье место серебряный призер чемпионата мира 2019 года россиянка Наталья Соболева опередила соотечественницу Марию Валову.

Быкова является золотым (2017) и серебряным призером (2016) чемпионатов мира среди юниоров. В марте 2018 года стала победительницей этапа Кубка мира, выиграв в финале у олимпийской чемпионки Эстер Ледецкой из Чехии.

В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия, завоевав девять золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Швейцарии (2-2-1), третье место делят сборные Австрии, Белоруссии и Южной Кореи, в активе которых по две золотые награды.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия9131234
2Швейцария2215
3Австрия2002
3Южная Корея2002
3Белоруссия2002
6Китай1102
6Польша1102
8Финляндия1012
8Канада1012
10Франция0224
11Чехия0101
11Норвегия0101
13Япония0022
14Казахстан0011
14Швеция0011

 

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