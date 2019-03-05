Сноубордистка Быкова стала второй в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Милена Быкова заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.
В финальном заезде россиянка проиграла Чжон Хэ-Рим из Южной Кореи. В заезде за третье место серебряный призер чемпионата мира 2019 года россиянка Наталья Соболева опередила соотечественницу Марию Валову.
Быкова является золотым (2017) и серебряным призером (2016) чемпионатов мира среди юниоров. В марте 2018 года стала победительницей этапа Кубка мира, выиграв в финале у олимпийской чемпионки Эстер Ледецкой из Чехии.
В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия, завоевав девять золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Швейцарии (2-2-1), третье место делят сборные Австрии, Белоруссии и Южной Кореи, в активе которых по две золотые награды.
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|9
|13
|12
|34
|2
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|3
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|3
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|3
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Китай
|1
|1
|0
|2
|6
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Финляндия
|1
|0
|1
|2
|8
|Канада
|1
|0
|1
|2
|10
|Франция
|0
|2
|2
|4
|11
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|11
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|13
|Япония
|0
|0
|2
|2
|14
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|14
|Швеция
|0
|0
|1
|1