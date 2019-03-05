Сноубордистка Быкова стала второй в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская сноубордистка Милена Быкова заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на Универсиаде в Красноярске.

В финальном заезде россиянка проиграла Чжон Хэ-Рим из Южной Кореи. В заезде за третье место серебряный призер чемпионата мира 2019 года россиянка Наталья Соболева опередила соотечественницу Марию Валову.

Быкова является золотым (2017) и серебряным призером (2016) чемпионатов мира среди юниоров. В марте 2018 года стала победительницей этапа Кубка мира, выиграв в финале у олимпийской чемпионки Эстер Ледецкой из Чехии.

В общем медальном зачете первое место занимает сборная Россия, завоевав девять золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Швейцарии (2-2-1), третье место делят сборные Австрии, Белоруссии и Южной Кореи, в активе которых по две золотые награды.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.