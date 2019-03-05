Шорт-трекистка Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова заняла второе место на дистанции 500 м на Универсиаде в Красноярске. Спортсменка показала результат 44,087 секунды.
Победила в забеге с результатом 43,919 секунды француженка Орель Монвуазен, россиянка отстала от нее на 0,168 секунды. Третье место заняла южнокореянка Пак Чжи Ён (+0,894). Россиянка Эмина Малагич стала четвертой (+0,912).
Ефременкова является чемпионкой Европы 2018 года (эстафета), а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года (эстафета). Четырежды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд. Эта медаль стала второй для Ефременковой на текущей Универсиаде, ранее она стала бронзовым призером в забеге на 1500 м.
В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-1), третье - сборная Швейцарии (2-2-1).
Зимняя Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|11
|15
|13
|39
|2
|Южная Корея
|3
|1
|1
|5
|3
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|2
|2
|5
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|10
|Канада
|1
|0
|1
|2
|11
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|11
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|13
|Япония
|0
|0
|2
|2
|14
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|14
|Швеция
|0
|0
|1
|1