Шорт-трекистка Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова заняла второе место на дистанции 500 м на Универсиаде в Красноярске. Спортсменка показала результат 44,087 секунды.

Победила в забеге с результатом 43,919 секунды француженка Орель Монвуазен, россиянка отстала от нее на 0,168 секунды. Третье место заняла южнокореянка Пак Чжи Ён (+0,894). Россиянка Эмина Малагич стала четвертой (+0,912).

Ефременкова является чемпионкой Европы 2018 года (эстафета), а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года (эстафета). Четырежды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд. Эта медаль стала второй для Ефременковой на текущей Универсиаде, ранее она стала бронзовым призером в забеге на 1500 м.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-1), третье - сборная Швейцарии (2-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.