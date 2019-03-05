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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Шорт-трекистка Ефременкова завоевала серебро на дистанции 500 м на Универсиаде

Победила в забеге француженка Орель Монвуазен, третье место заняла южнокореянка Пак Чжи Юн
Екатерина Ефременкова Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Екатерина Ефременкова
© Владимир Смирнов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российская шорт-трекистка Екатерина Ефременкова заняла второе место на дистанции 500 м на Универсиаде в Красноярске. Спортсменка показала результат 44,087 секунды.

Победила в забеге с результатом 43,919 секунды француженка Орель Монвуазен, россиянка отстала от нее на 0,168 секунды. Третье место заняла южнокореянка Пак Чжи Ён (+0,894). Россиянка Эмина Малагич стала четвертой (+0,912).

Ефременкова является чемпионкой Европы 2018 года (эстафета), а также бронзовым призером чемпионата мира 2016 года (эстафета). Четырежды побеждала на этапах Кубка мира в составе эстафетных команд. Эта медаль стала второй для Ефременковой на текущей Универсиаде, ранее она стала бронзовым призером в забеге на 1500 м.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-1), третье - сборная Швейцарии (2-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия11151339
2Южная Корея3115
3Швейцария2215
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1225
7Финляндия1135
8Китай1102
8Польша1102
10Канада1012
11Чехия0101
11Норвегия0101
13Япония0022
14Казахстан0011
14Швеция0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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