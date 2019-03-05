Шорт-трекист Ивлиев завоевал бронзу на дистанции 500 м на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев занял третье место на дистанции 500 м на Универсиаде в Красноярске.

Победу с результатом 40,927 секунды одержал Пак Чжи Ун из Южной Кореи, второе место занял его соотечественник Лим Ён Лин (+0,088 секунды), россиянин проиграл победителю 0,222 секунды.

Ивлиев является чемпион России 2018 года в эстафете, а также победителем (смешанная эстафета) и серебряным призером (1500 м) Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2017 года.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-1), третье - сборная Швейцарии (2-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.