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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Шорт-трекист Ивлиев завоевал бронзу на дистанции 500 м на Универсиаде

Победил в забеге Пак Чжи Ун из Южной Кореи, второе место занял его соотечественник Лим Ён Лин

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Российский шорт-трекист Константин Ивлиев занял третье место на дистанции 500 м на Универсиаде в Красноярске.

Победу с результатом 40,927 секунды одержал Пак Чжи Ун из Южной Кореи, второе место занял его соотечественник Лим Ён Лин (+0,088 секунды), россиянин проиграл победителю 0,222 секунды.

Ивлиев является чемпион России 2018 года в эстафете, а также победителем (смешанная эстафета) и серебряным призером (1500 м) Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2017 года.

В общем медальном зачете сборная России занимает первое место, завоевав 11 золотых, 15 серебряных и 13 бронзовых медалей. Второе место занимает команда Южной Кореи (3-1-1), третье - сборная Швейцарии (2-2-1).

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия11151339
2Южная Корея3115
3Швейцария2215
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1225
7Финляндия1135
8Китай1102
8Польша1102
10Канада1012
11Чехия0101
11Норвегия0101
13Япония0022
14Казахстан0011
14Швеция0011
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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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