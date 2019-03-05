Спортивный арбитражный суд отменил отстранение казахстанской биатлонистки Вишневской

АСТАНА, 5 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение об удовлетворении апелляции, поданной казахстанской биатлонисткой Галиной Вишневской, касающейся решения о ее отстранении от соревнований. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана.

"Согласно постановлению CAS, Международный союз биатлонистов (IBU) обязан немедленно отменить ее временное отстранение от участия в соревнования под эгидой IBU - Вишневская теперь имеет право выступать на всех сертифицированных стартах", - говорится в сообщении со ссылкой на официальный сайт Международного союза биатлонистов.

Вишневская была временно отстранена от соревновательной деятельности вместе с восемью другими членами казахстанской команды по биатлону в ноябре 2018 года. Предварительное решение было основано на уголовных расследованиях нарушений антидопинговых правил в Австрии и Италии. Обоснование своего решения CAS еще не предоставил.

Аналогичная апелляция, поданная другой казахстанской биатлонисткой, Дарьей Климиной, была отклонена CAS.