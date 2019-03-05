Бывший президент "Локомотива" Валерий Филатов вошел в состав совета директоров клуба

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Бывший президент московского "Локомотива" Валерий Филатов вошел в состав совета директоров футбольного клуба. Об этом сообщается в заявлении клуба, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

5 марта состоялось внеочередное общее собрание акционеров "Локомотива", на котором был избран новый состав совета директоров клуба. В него также вошли Анатолий Мещеряков (председатель), гендиректор клуба Василий Кикнадзе, Салман Бабаев, Андрей Бокарев, Роман Кравцов, Юрий Нагорных, Вячеслав Михайлов.

Филатов занимал должность президента "Локомотива" с 1992 по 2006 год. В этот период "Локомотив" два раза стал чемпионом России, по четыре раза завоевывал серебряные и бронзовые медали первенства страны, четырежды завоевал Кубок России, дважды - Суперкубок России. Команда в сезоне-2003/04 единственный раз в своей истории вышла в плей-офф Лиги чемпионов, до этого два раза доходила до полуфинала Кубка кубков.

Во время нахождения Филатова на посту президента "Локомотива" в подмосковной Баковке была построена база клуба, а в 2002 году был открыт стадион "Локомотив", на котором команда до сих пор проводит свои домашние матчи (в 2017 году стадион был переименован в "РЖД-Арену").