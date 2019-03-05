Дирекция Универсиады призвала болельщиков уважительнее просить сувениры у спортсменов

КРАСНОЯРСК, 5 марта. /ТАСС/. Дирекция Всемирной зимней Универсиады в Красноярске призвала болельщиков уважительнее просить сувениры у участников соревнований, сообщили ТАСС в дирекции игр.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где канадские хоккеисты приветствуют болельщиков после матча с командой Великобритании, и один из зрителей выхватывает у канадского игрока клюшку.

"По традиции, когда хоккейная команда уходит со льда после матча, болельщики "отдают пять" спортсменам и иногда просят на память клюшки. Здесь мы увидели небольшое недопонимание: канадский хоккеист отбивает зрителю приветствие, но в этой же руке у него клюшка, что болельщик воспринял по-своему. Однако мы хотим напомнить, что право дарить или нет клюшку остается на усмотрение спортсмена и поэтому просим болельщиков об уважительном отношении", - сообщили в дирекции, добавив, что все участники инцидента отнеслись к ситуации с юмором.

Позднее клюшка была выставлена на одном из интернет-аукционов. Как написал в объявлении продавец, клюшку ему подарил канадский хоккеист и он продает ее за ненадобностью.

Универсиада в Красноярске стартовала 2 марта и завершится 12 марта. В ней принимают участие около трех тысяч спортсменов из 58 стран.