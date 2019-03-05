"Йокерит" сократил отставание в серии плей-офф КХЛ с московским "Динамо"

ТАСС, 5 марта. Хельсинкский "Йокерит" обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Шайбы в составе "Йокерита" забросили Ессе Йоэнсуу (4-я минута) и Джон Норман (53). У "Динамо" отличился Патрик Закриссон (58). В матче прервалась сухая серия голкипера "Динамо" Александра Еременко, продлившаяся 79 минут 23 секунды.

"Йокерит" до этого не мог обыграть "Динамо" в основное время на протяжении 15 матчей в КХЛ. В последний раз до этого клуб из Хельсинки побеждал бело-голубых в основное время в КХЛ в сентябре 2015 года (2:1). Также "Йокерит" прервал серию из семи поражений в домашних матчах с "Динамо".

"Йокерит" и "Динамо" впервые играют между собой в Кубке Гагарина. "Динамо" выступает на стадии плей-офф в десятый раз, в шести случаях клубу удавалось преодолеть первый раунд. "Динамо" является двукратным победителем Кубка Гагарина (2011/12, 2012/13). "Йокерит" в пятый раз играет в плей-офф, дважды клуб проходил дальше (2014/15, 2017/18).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Динамо". Следующий матч серии пройдет 7 марта в Москве.