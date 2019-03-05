"Тоттенхэм" обыграл дортмундскую "Боруссию" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 6 марта. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над немецкой "Боруссией" из Дортмунда со счетом 1:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мяч на 49-й минуте забил Гарри Кейн. Первый матч команд, прошедший в Лондоне, завершился крупной победой "Тоттенхэма" со счетом 3:0. Таким образом, по сумме двух матчей в следующий раунд турнира прошла команда из Англии.

Команды провели шестой очный матч, в четырех из них победа досталась "Тоттенхэму", в двух - "Боруссии", причем немецкая команда оба раза обыграла своего соперника в Лиге Европы, а английская - в Лиге чемпионов.

"Тоттенхэм" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2010/11. Тогда команда на стадии 1/8 финала в двух матчах обыграла итальянский "Милан" (1:0, 0:0), а в 1/4 финала уступила испанскому "Реалу" (0:4, 0:1).

Соперник "Тоттенхэма" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.