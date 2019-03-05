"Аякс" разгромил "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 6 марта. Голландский футбольный клуб "Аякс" в гостях одержал крупную победу над испанским "Реалом" со счетом 4:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал турнира. Первая игра, прошедшая в Амстердаме, завершилась победой "Реала" - 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хаким Зийех (7-я минута), Давид Нерес (18), Душан Тадич (62) и Лассе Шёне (72). Гол Тадича был засчитан после использования системы видеопомощи арбитрам (VAR), используемой в Лиге чемпионов с плей-офф нынешнего сезона, судьи просматривали момент на предмет пересечения мяча боковой линии поля и решили, что он остался в игре. У проигравших отличился Марко Асенсио (70). По ходу первого тайма "Реал" сделал две вынужденные замены - вместо Лукаса Васкеса появился Гарет Бэйл, а Винисиуса заменил Асенсио.

Защитник "Реала" Серхио Рамос пропускал матч из-за дисквалификации. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал футболиста на две игры за умышленное получение желтой карточки в концовке первой встречи. "Реал" без Рамоса проиграл четыре последних матча Лиги чемпионов, причем в двух из них команда в текущем сезоне уступила московскому ЦСКА. Кроме того, "Аякс" стал второй командой, крупно обыгравшей "Реал" в гостях в текущем сезоне после российского клуба (3:0).

"Реал" впервые с сезона-2009/10 не смог преодолеть стадию 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда испанская команда по сумме двух встреч уступила французскому "Лиону" (0:1, 1:1). После этого "Реал", который выигрывал Лигу чемпионов последние три сезона, в каждом розыгрыше турнира доходил как минимум до полуфинала. Мадридский клуб является самым успешным в истории соревнования, он 13 раз становился победителем Лиги чемпионов (до сезона-1992/93 - Кубок европейских чемпионов).

"Аякс" играет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с сезона-2005/06, тогда он в 1/8 финала проиграл итальянскому "Интеру" (2:2, 0:1). В предыдущий раз команда из Амстердама доходила до четвертьфинала в сезоне-2002/03, когда в Лиге чемпионов проводилось два групповых этапа, а первым раундом плей-офф был четвертьфинал. В том розыгрыше "Аякс" занял второе место в группах на обоих этапах, а на следующей стадии проиграл будущему победителю итальянскому "Милану" (0:0, 2:3). Голландский клуб является четырехкратным победителем турнира, в последний раз команда завоевала трофей в 1995 году.

Соперник "Аякса" по четвертьфиналу Лиги чемпионов определится в результате жеребьевки, которая состоится 15 марта в швейцарском Ньоне.