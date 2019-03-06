КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде. Соревнования проходят в Красноярске.
Победу одержала Екатерина Мошкова, преодолевшая дистанцию 7,5 км за 22 минуты 59,4 секунды с двумя промахами. Второе место заняла Ирина Казакевич (отставание 2,9 секунды; 3 промаха), третье - Тамара Воронина (+24,7; 2).
Чемпионка Универсиады в индивидуальной гонке Наталья Гербулова заняла четвертое место (+30,9; 4), Валерия Васнецова - пятое (+38,0; 3), Елизавета Каплина - шестое (+48,9; 2).
23-летняя Мошкова начала выступать на крупных соревнованиях международного уровня с сезона-2015/16. На юниорском чемпионате мира 2017 года в Брезно спортсменка стала бронзовым призером в эстафете. На Универсиаде биатлонистка также стала серебряным призером в индивидуальной гонке.
Позднее в среду состоится спринтерская гонка на 10 км у мужчин.
Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады. В активе российской команды 42 медали (12 золотых, 16 серебряных, 14 бронзовых). Идущие вторыми южнокорейцы имеют три золотые и по одной серебряной и бронзовой медали, на третьем месте - сборная Швейцарии (2-2-1).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|12
|16
|14
|42
|2
|Южная Корея
|3
|1
|1
|5
|3
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|2
|2
|5
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|10
|Канада
|1
|0
|1
|2
|11
|Чехия
|0
|1
|0
|1
|11
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|13
|Япония
|0
|0
|2
|2
|14
|Казахстан
|0
|0
|1
|1
|14
|Швеция
|0
|0
|1
|1