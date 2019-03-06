Лыжница Мацокина призналась, что после серебра Универсиады понимает эмоции Большунова

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российская лыжница Христина Мацокина после завоевания серебра Всемирной зимней Универсиады понимает эмоции лидера основной сборной России Александра Большунова. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

В среду Мацокина стала второй в спринте, она уступила только представительнице Чехии Петре Хинчиковой. Бронза в активе еще одной россиянки Полины Некрасовой. На прошедшем в австрийском Зефельде чемпионате мира Большунов завоевал четыре серебряные медали.

"Честно говоря, нет чувства удовлетворения, сразу вспоминаю Большунова почему-то, я его сейчас очень сильно понимаю. У нас был очень сильный полуфинал, очень быстрое время, я не успела восстановиться должным образом. Я выходила на старт с чувством усталости, тогда я поняла, что нужно держаться за Татьяной Алешиной, потом я накатила, и там получилась разборка, в которой мы пропустили соперницу из Чехии. Но медаль есть, я рада", - заявила Мацокина.

"Есть осадок, хотелось золота, но я думаю, что мы достойно представили Россию. Дальше будет лучше", - добавила спортсменка.

Всемирные студенческие игры завершатся 12 марта.