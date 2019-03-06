Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде. Соревнования проходят в Красноярске.
Победу одержал 24-летний Эдуард Латыпов, преодолевший дистанцию 10 км за 25 минут 01,2 секунды с двумя промахами. Второе место занял Дмитрий Иванов (отставание 8,7 секунды; 0 промахов), третье - Никита Поршнев (+10,3; 1).
Россиянин Василий Томшин занял девятое место (+1.45,1; 3), Алексей Чулев - десятое (+1.52,8; 2), Александр Дедюхин - 13-е (+2.12,7; 2).
Латыпов является неоднократным чемпионом и призером первенств России в младших возрастах, был капитаном юниорской сборной. В 2015 году дебютировал на взрослом уровне на Кубке IBU. В декабре 2018 года впервые выступил в составе основной сборной России на этапе Кубка мира в Поклюке.
Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады. В активе российской команды 53 медали (16 золотых, 20 серебряных, 17 бронзовых). Второе место занимает сборная Южной Кореи (3-1-3), третье - команда Швейцарии (2-2-1).
Универсиада завершится 12 марта.
|№
|Команды
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Сумма
|1
|Россия
|16
|20
|17
|53
|2
|Южная Корея
|3
|1
|3
|7
|3
|Швейцария
|2
|2
|1
|5
|4
|Австрия
|2
|0
|0
|2
|4
|Белоруссия
|2
|0
|0
|2
|6
|Франция
|1
|2
|2
|5
|7
|Финляндия
|1
|1
|3
|5
|8
|Польша
|1
|1
|0
|2
|8
|Китай
|1
|1
|0
|2
|8
|Чехия
|1
|1
|0
|2
|11
|Канада
|1
|0
|1
|2
|12
|Казахстан
|0
|1
|1
|2
|13
|Норвегия
|0
|1
|0
|1
|14
|Япония
|0
|0
|2
|2
|15
|Швеция
|0
|0
|1
|1