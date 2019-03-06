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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде

Победу одержал Эдуард Латыпов, второе место занял Дмитрий Иванов, третье - Никита Поршнев
Эдуард Латыпов Пресс-служба Универсиады
Описание
Эдуард Латыпов
© Пресс-служба Универсиады

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде. Соревнования проходят в Красноярске.

Победу одержал 24-летний Эдуард Латыпов, преодолевший дистанцию 10 км за 25 минут 01,2 секунды с двумя промахами. Второе место занял Дмитрий Иванов (отставание 8,7 секунды; 0 промахов), третье - Никита Поршнев (+10,3; 1).

Россиянин Василий Томшин занял девятое место (+1.45,1; 3), Алексей Чулев - десятое (+1.52,8; 2), Александр Дедюхин - 13-е (+2.12,7; 2).

Латыпов является неоднократным чемпионом и призером первенств России в младших возрастах, был капитаном юниорской сборной. В 2015 году дебютировал на взрослом уровне на Кубке IBU. В декабре 2018 года впервые выступил в составе основной сборной России на этапе Кубка мира в Поклюке.

Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады. В активе российской команды 53 медали (16 золотых, 20 серебряных, 17 бронзовых). Второе место занимает сборная Южной Кореи (3-1-3), третье - команда Швейцарии (2-2-1).

Универсиада завершится 12 марта.

Таблица медалей Универсиады-2019
КомандыЗолотоСереброБронзаСумма
1Россия16201753
2Южная Корея3137
3Швейцария2215
4Австрия2002
4Белоруссия2002
6Франция1225
7Финляндия1135
8Польша1102
8Китай1102
8Чехия1102
11Канада1012
12Казахстан0112
13Норвегия0101
14Япония0022
15Швеция0011
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