Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде. Соревнования проходят в Красноярске.

Победу одержал 24-летний Эдуард Латыпов, преодолевший дистанцию 10 км за 25 минут 01,2 секунды с двумя промахами. Второе место занял Дмитрий Иванов (отставание 8,7 секунды; 0 промахов), третье - Никита Поршнев (+10,3; 1).

Россиянин Василий Томшин занял девятое место (+1.45,1; 3), Алексей Чулев - десятое (+1.52,8; 2), Александр Дедюхин - 13-е (+2.12,7; 2).

Латыпов является неоднократным чемпионом и призером первенств России в младших возрастах, был капитаном юниорской сборной. В 2015 году дебютировал на взрослом уровне на Кубке IBU. В декабре 2018 года впервые выступил в составе основной сборной России на этапе Кубка мира в Поклюке.

Сборная России продолжает лидировать в медальном зачете Универсиады. В активе российской команды 53 медали (16 золотых, 20 серебряных, 17 бронзовых). Второе место занимает сборная Южной Кореи (3-1-3), третье - команда Швейцарии (2-2-1).

Универсиада завершится 12 марта.