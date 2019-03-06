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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Якимушкина дисквалифицировали в спринте на Универсиаде за нарушение правил при повороте

Российский спортсмен пришел к финишу первым

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Двукратный чемпион Универсиады-2019 российский лыжник Иван Якимушкин был дисквалифицирован в спринтерской гонке из-за нарушения правил при повороте. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Эдуард Галеев.

Якимушкин, пришедший к финишу первым, был позднее дисквалифицирован.

"Иван нарушил правила при повороте, за что и был дисквалифицирован, - сказал Галеев. - Конфликт на финише? Нет, все нормально".

Первое место в спринте в итоге занял российский лыжник Александр Терентьев.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

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Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
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