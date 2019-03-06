Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" 2019 года пройдет в "Крылатском"

ТАСС, 6 марта. Теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" 2019 года пройдет на арене крытого конькобежного стадиона "Крылатское" в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

Турнир, который проводится ежегодно с 1990 года, ранее традиционно проходил на кортах спортивного комплекса "Олимпийский". В 2019 году спорткомплекс закрылся на реконструкцию, которая будет проходить поэтапно и займет два года. В конце октября глава ФТР Шамиль

Тарпищев сообщил ТАСС, что в 2019 году турнир может пройти на "ВТБ Арене парк", а еще одним запасным вариантом является манеж ЦСКА.

Отмечается, что ледовый дворец станет основной площадкой, где будет уложено четыре игровых покрытия "хард", а в здании соседнего велотрека разместятся четыре аналогичных покрытия для тренировок.

"ВТБ Кубок Кремля" пройдет с 12 по 20 октября.