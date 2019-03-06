{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Путин поздравил Горланова и Вяткину с победами на Универсиаде в Красноярске

Президент пожелал спортсменам успехов, удачи и всего самого доброго

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравления российским спортсменам Марине Вяткиной и Сергею Горланову, которые завоевали золото в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде, проходящей в Красноярске. Телеграммы размещены в среду на сайте Кремля.

"Проявив решительность и упорство - вы добились поставленной цели. Подтвердили свои высокие позиции в спортивном ориентировании на лыжах", - говорится в телеграмме, адресованной Горланову.

Путин также отметил, что Вяткина проявила себя "как яркая, талантливая спортсменка, готовая достойно противостоять серьезным соперницам и добиваться намеченных целей".

Президент пожелал спортсменам успехов, удачи и всего самого доброго.

Зимняя Универсиада завершится 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Футбол в Англии
Тренер ФК "Тоттенхэм" Почеттино оштрафован на £10 тыс. и пропустит два матча
После финального свистка Почеттино в грубой форме высказывал недовольство судье его работой
Читать полностью