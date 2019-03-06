Фигурист Лазукин на "удовлетворительно" оценил свою короткую программу на Универсиаде

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Лазукин поставил себе за прокат короткой программы на Универсиаде в Красноярске оценку "удовлетворительно" из-за ряда небольших ошибок. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления.

Лазукин выполнил в короткой программе четверной тулуп, тройной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и получил за прокат 88,63 балла.

"Ставлю себе "удовлетворительно" - было много небольших ошибок, и они сказались на оценке, которая могла бы быть выше. На тройном акселе меня покачнуло, корпус выпал вперед, плюс была помарка на дорожке", - рассказал фигурист.

"Конечно, я немного нервничал, - признался Лазукин. - Универсиада, и эта, и прошлая в Алма-Ате, для меня в карьере самые крупные старты. Большое количество людей приходят посмотреть соревнования, атмосфера немного олимпийская. Но я не из тех, кто испытывает дополнительную ответственность на домашних стартах, мне приятно, когда мне кричат с трибун слова поддержки", - сказал Лазукин.

Универсиада завершится 12 марта.