{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

Фигурист Лазукин на "удовлетворительно" оценил свою короткую программу на Универсиаде

Российский спортсмен получил за свой прокат 88,63 балла

КРАСНОЯРСК, 6 марта. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Лазукин поставил себе за прокат короткой программы на Универсиаде в Красноярске оценку "удовлетворительно" из-за ряда небольших ошибок. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления.

Лазукин выполнил в короткой программе четверной тулуп, тройной аксель, каскад из тройного флипа и тройного тулупа и получил за прокат 88,63 балла.

"Ставлю себе "удовлетворительно" - было много небольших ошибок, и они сказались на оценке, которая могла бы быть выше. На тройном акселе меня покачнуло, корпус выпал вперед, плюс была помарка на дорожке", - рассказал фигурист.

"Конечно, я немного нервничал, - признался Лазукин. - Универсиада, и эта, и прошлая в Алма-Ате, для меня в карьере самые крупные старты. Большое количество людей приходят посмотреть соревнования, атмосфера немного олимпийская. Но я не из тех, кто испытывает дополнительную ответственность на домашних стартах, мне приятно, когда мне кричат с трибун слова поддержки", - сказал Лазукин.

Универсиада завершится 12 марта.

Теги
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Футбол в Англии
Тренер ФК "Тоттенхэм" Почеттино оштрафован на £10 тыс. и пропустит два матча
После финального свистка Почеттино в грубой форме высказывал недовольство судье его работой
Читать полностью