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Футбол в России

КДК РФС оставил в силе вторую желтую карточку игрока "Локомотива" Денисова

Экспертно-судейская комиссия признала, что два игрока "Локомотива" - Денисов и Игнатьев - одновременно нарушили правила
Игорь Денисов Михаил Александров/ТАСС
Описание
Игорь Денисов
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оставил в силе вторую желтую карточку полузащитника московского "Локомотива" Игоря Денисова, которую он получил в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими "Крыльями Советов". Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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2 марта "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счетом 2:2. На 74-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов показал желтую карточку капитану "Локомотива" Денисову, которая стала для него второй. В понедельник глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подтвердил, что арбитр ошибочно принял решение удалить полузащитника московской команды. Во вторник "Локомотив" обратился в РФС с просьбой отменить вторую желтую карточку Денисова.

"Есть правило - ошибочное предъявление предупреждения игроку вместо другого игрока этой команды. В связи с этим к нам с письмом обратился "Локомотив" с просьбой исправить ошибку, допущенную главным судьей матча, то есть ошибочное предъявление предупреждения футболисту Денисову вместо Владислава Игнатьева. В связи с этим мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС. Перед ней мы поставили вопрос, кто нарушал правила в эпизоде на 73-й минуте", - пояснил Григорьянц.

"Сегодня мы получили заключение комиссии РФС, в котором сказано, что на 73-й минуте матча два игрока Игнатьев и Денисов одновременно нарушили правила, следовательно судья правильно показал вторую желтую карточку Денисову за срыв перспективной атаки. В данном случае мы не имеем права исправлять ошибку судьи, поэтому отказали "Локомотиву" в удовлетворении его заявления. Мы исследовали все виды доказательств", - отметил глава КДК.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 29 очков после 18 матчей. Следующий матч в РПЛ железнодорожники проведут на выезде с махачкалинским "Анжи" 10 марта.

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